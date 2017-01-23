В Кирове ищут подозреваемого в хищении денег с чужой банковской карты.

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В отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина похитил у жительницы областного центра банковскую карту.

С нее были похищены 12 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Видеокамера, расположенная в магазине на улице Жуковского, зафиксировала изображение подозреваемого.

Его приметы: на вид 25-30 лет, плотного телосложения, волосы темные. Был одет в черную куртку, черную футболку с изображением, черные брюки и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о личности данного мужчины, сообщите информацию в полицию по телефонам: 36-16-22, 8-953-678-5322, 8-900-527-0258.

Герою с фото полиция предлагает добровольной явкой облегчить свою участь.

по информации УМВД по Кировской области