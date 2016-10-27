В Омутнинске бдительные соседи не дали украсть телевизор у пенсионерки.
Незаконное проникновение было совершено в квартиру 64-летней пенсионерки.
Хозяйка ушла в магазин, и в это время в ее дом проникли мужчина и женщина.
Злоумышленники похитили телевизор и попытались сбежать с украденной добычей.
Но воров вовремя заметили бдительные соседи пенсионерки. Они догнали похитителей, отобрали телевизор и прогнали их подальше от дома.
Сотрудники полиции установили и задержали людей, которых видели соседи пенсионерки.
Ими оказались 43-летние ранее судимые жители Омутнинска.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
по информации УМВД по Кировской области
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