В Омутнинске бдительные соседи не дали украсть телевизор у пенсионерки.

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Незаконное проникновение было совершено в квартиру 64-летней пенсионерки.

Хозяйка ушла в магазин, и в это время в ее дом проникли мужчина и женщина.

Злоумышленники похитили телевизор и попытались сбежать с украденной добычей.

Но воров вовремя заметили бдительные соседи пенсионерки. Они догнали похитителей, отобрали телевизор и прогнали их подальше от дома.

Сотрудники полиции установили и задержали людей, которых видели соседи пенсионерки.

Ими оказались 43-летние ранее судимые жители Омутнинска.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

по информации УМВД по Кировской области