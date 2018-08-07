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Новости / Происшествия

В Свече полицейские обнаружили наркоплантацию.

Сегодня, 12:47 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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Плантацию снотворного мака полиция обнаружила на приусадебном участке у одного из домов в районном центре.
 
Выяснилось, что 108 кустов наркосодержащего растения вырастил житель п. Свечи, 1955 года рождения.
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 УК России. Проводятся следственные действия.
 
Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
 
Если вам известно о местах произрастания наркосодержащих растений, либо о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения, сообщите данную информацию в дежурную часть по телефону 02 (с мобильных телефонов любых операторов - 102) для своевременного реагирования.
 
По каждой информации будет организована проверка.
 
по информации УМВД по Кировской области


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