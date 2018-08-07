В Свече полицейские обнаружили наркоплантацию.

Поделиться новостью:

Плантацию снотворного мака полиция обнаружила на приусадебном участке у одного из домов в районном центре.

Выяснилось, что 108 кустов наркосодержащего растения вырастил житель п. Свечи, 1955 года рождения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 УК России. Проводятся следственные действия.

Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Если вам известно о местах произрастания наркосодержащих растений, либо о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения, сообщите данную информацию в дежурную часть по телефону 02 (с мобильных телефонов любых операторов - 102) для своевременного реагирования.

По каждой информации будет организована проверка.

по информации УМВД по Кировской области