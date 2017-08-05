В центре Кирова загорелась новостройка.

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Пожар произошел около 10 часов утра углу улиц Милицейской и Володарского.

Огонь вспыхнул на первом этаже строящейся многоэтажки.

По словам очевидцев, загорелись стройматериалы, которые были складированы в одном из помещений.

Черный дым от пожара был виден за много кварталов от места ЧП. Пожарные потушили возгорание в течение получаса.

По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

По словам меcтных жителей, это уже третий пожар в данном микрорайоне. В прошлый раз здесь загорелся деревянный ветхий барак.

фото vk.com/ky43_ubezhishe