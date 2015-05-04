В Кирово-Чепецком районе в кювет улетел ВАЗ-2101.

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ДТП произошло в ночь на 22 августа в селе Пасегово.

Водитель ВАЗ-2101 двигался по улице Заречной.

Напротив дома № 8 31-летний мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.