В Кирове "голливудского" вора приговорили к 3,6 годам лишения свободы.

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45-летний кировчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).

Кража из ювелирного салона в центре Кирова была совершена осенью 2017 года.

Похититель готовил преступление по "голливудскому" сценарию. Мужчина из подвала снизу проломил пол в помещении магазина.

Из салона вор похитил ювелирные изделия на общую сумму 2,4 млн. рублей.

Кировская полиция вычислила "голливудского" вора и успела задержать до того, как он попытался сбыть украденные драгоценности. Ювелирные изделия стоимостью более 1,6 млн. рублей были изъяты и возвращены собственнику.

На имущество осуждённого, стоимостью более 600 тыс. рублей, наложен арест.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области