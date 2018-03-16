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В Кирове "голливудского" вора приговорили к 3,6 годам лишения свободы.

Сегодня, 17:17 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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45-летний кировчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).
 
Кража из ювелирного салона в центре Кирова была совершена осенью 2017 года.
 
Похититель готовил преступление по "голливудскому" сценарию. Мужчина из подвала снизу проломил пол в помещении магазина.
 
Из салона вор похитил ювелирные изделия на общую сумму 2,4 млн. рублей.
 
Кировская полиция вычислила "голливудского" вора и успела задержать до того, как он попытался сбыть украденные драгоценности. Ювелирные изделия стоимостью более 1,6 млн. рублей были изъяты и возвращены собственнику.
 
На имущество осуждённого, стоимостью более 600 тыс. рублей, наложен арест.
 
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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