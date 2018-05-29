В Кирове серийного мошенника приговорили к 8 годам колонии.

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27-летний кировчанин признан виновным в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

В 2015 году молодой человек занял у своего знакомого под проценты 570 тысяч рублей на развитие бизнеса. Но деньги так и не вернул.

В 2016 году кировчанин продал другому знакомому свой автомобиль "Toyota Camry" стоимостью 700 тыс. рублей. Покупатель при этом не знал, что в документах сведения о собственнике остались прежними.

После оформления сделки молодой человек получил деньги, но ключ от автомобиля не отдал и угнал автомобиль с автостоянки. Вскоре он восстановил документы в ГИБДД и продал автомобиль третьему лицу за более низкую цену.

В 2017 году осужденный умудрился обмануть 12 человек, с которыми познакомился через интернет-сайт объявлений. Он получил в аренду различный строительный инструмент и несколько игровых приставок «Sony PlayStation». Обратно свое имущество арендаторы не получили.

Суд принял во внимание данные о наличии у молодого человека предыдущих судимостей за совершение 14 краж и мошенничеств и назначил по совокупности наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

по информации прокуратуры Кировской области