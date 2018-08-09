Жительница п. Немы при оформлении кредита лишилась 39 тысяч рублей.

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27-летняя жительница районного центра решила получить займ и нашла подходящую информацию в интернете.

Она оставила на сайте онлайн-заявку. Вскоре с ней связались «работники банка», которые сообщили, что ее займ одобрен.

Но для его получения нужно внести страховку. Девушка перевела "банку" требуемую сумму, но займ так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

Полицейские устанавливают, кому принадлежит счет, на который жительницей Немы был совершен перевод.

Полиция напоминает: для получения займов пользуйтесь услугами проверенных финансово-кредитных учреждений, а для получения консультаций обращайтесь в офисы банков лично.

по информации УМВД по Кировской области