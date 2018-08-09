ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

24 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.7911
EURO: 78.4072
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Жительница п. Немы при оформлении кредита лишилась 39 тысяч рублей.

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 164 | Версия для печати
Поделиться новостью:
27-летняя жительница районного центра решила получить займ и нашла подходящую информацию в интернете.
 
Она оставила на сайте онлайн-заявку. Вскоре с ней связались «работники банка», которые сообщили, что ее займ одобрен.
 
Но для его получения нужно внести страховку. Девушка перевела "банку" требуемую сумму, но займ так и не получила.
 
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».
 
Полицейские устанавливают, кому принадлежит счет, на который жительницей Немы был совершен перевод.
 
Полиция напоминает: для получения займов пользуйтесь услугами проверенных финансово-кредитных учреждений, а для получения консультаций обращайтесь в офисы банков лично.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

14:06 24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

Кировчанина подозревают в хакерской атаке на сайт Минэкономразвития РФ.

13:00 24.08.2018


Кировчанина подозревают в хакерской атаке на сайт Минэкономразвития РФ.

В Кирове нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.

12:40 24.08.2018


В Кирове нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.

Россиянин Иван Бессонов стал победителем юношеского "Евровидения 2018" по классической музыке.

11:43 24.08.2018


Россиянин Иван Бессонов стал победителем юношеского "Евровидения 2018" по классической музыке.

Жительница п. Немы при оформлении кредита лишилась 39 тысяч рублей.

10:40 24.08.2018


Жительница п. Немы при оформлении кредита лишилась 39 тысяч рублей.

Готовность кировских школ к 1 сентября обсудили на окружном уровне.

10:24 24.08.2018


Готовность кировских школ к 1 сентября обсудили на окружном уровне.

В Кирове серийного мошенника приговорили к 8 годам колонии.

10:14 24.08.2018


В Кирове серийного мошенника приговорили к 8 годам колонии.

Все новости

Вести. Кировская область

Ветераны провели первый спортивный фестиваль

18:08 23.08.2018


Ветераны провели первый спортивный фестиваль

Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

18:04 23.08.2018


Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

Заместитель министра просвещения РФ посетила школу №26

18:02 23.08.2018


Заместитель министра просвещения РФ посетила школу №26

В Кирове выбрали дом образцового содержания

15:16 23.08.2018


В Кирове выбрали дом образцового содержания

В Кирове прошли мероприятия в честь российского флага

12:18 23.08.2018


В Кирове прошли мероприятия в честь российского флага

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчанка оформляла кредит и лишилась более 60 тысяч рублей.

09.08.2018


Кировчанка оформляла кредит и лишилась более 60 тысяч рублей.

Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.

03.04.2018


Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.

Кировчанин заплатил мошенникам «за выдачу кредита»

28.04.2018


Кировчанин заплатил мошенникам «за выдачу кредита»

Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

05.04.2018


Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

Кировчанка стала жертвой мошеннического онлайн-магазина.

17.07.2018


Кировчанка стала жертвой мошеннического онлайн-магазина.

Жительница Омутнинского района пыталась получить кредит и отдала мошенникам 19 тысяч рублей.

16.08.2017


Жительница Омутнинского района пыталась получить кредит и отдала мошенникам 19 тысяч рублей.

Популярные новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх