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Кировчанина подозревают в хакерской атаке на сайт Минэкономразвития РФ.

Сегодня, 13:00 | Просмотров: 150 | Версия для печати
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Сотрудники УФСБ России по Кировской области установили личность гражданина, который подозревается в компьютерной атаке на информационные ресурсы Минэкономразвития РФ.
 
Киберпреступление было совершено осенью 2017 года. И, по версии следствия, организовал его 17-летний житель г. Кирова.
 
Молодой человек использовал компьютерную программу, предназначенную для несанкционированного копирования и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении кировчанина уголовного дела. Хакеру грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом.
 
Напомним, что это не первый случай, когда жители Кирова организуют хакерские атаки на официальные сайты различных органов власти и ведомств. В частности, недавно был задержан кировчанин, который 778 раз пытался атаковать официальный сайт правительства Кировской области.


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