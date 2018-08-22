Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

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Напомним, ЧП произошло 19 августа. Житель Омутнинска 1988 года рождения ранним утром уехал в лес за грибами и домой не вернулся.

Его тело с ранами от укусов животного было найдено в лесу у деревни Ежово.

По версии следствия, мужчина мог стать жертвой нападения медведя.

Всего в регионе насчитывается 6,5 тысяч медведей. Больше всего их обитает в Белохолуницком, Мурашинском, Нагорском, Омутнинском и Опаринском районах.

Как отмечают специалисты, факты нападения медведей на людей в Кировской области носят исключительный характер. Последний случай гибели человека от нападения медведя был зафиксирован более 10 лет назад в Нолинском районе.

Как правило, в это время года на человека может напасть или раненое животное, или медведица с медвежатами. Каждый факт тщательно проверяется сотрудниками министерства, и в случае дальнейших угроз для людей опасное животное отстреливается.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по факту гибели грибника в Омутнинском районе. Точная причина пока не установлена. Медвежьи следы на месте происшествия обнаружены не были.

Но в 5 километрах от места гибели охотники нашли следы медведицы с медвежонком.

По словам местных жителей и егерей, агрессивного поведения со стороны медведей нынешним летом отмечено не было.

В случае подтверждения информации о нападении медведя общество охотников планирует обратиться в министерство охраны окружающей среды Кировской области за получением разрешения на добычу зверя.