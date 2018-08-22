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Новости / Происшествия

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

Сегодня, 14:06 | Просмотров: 189 | Версия для печати
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Напомним, ЧП произошло 19 августа. Житель Омутнинска 1988 года рождения ранним утром уехал в лес за грибами и домой не вернулся.
 
Его тело с ранами от укусов животного было найдено в лесу у деревни Ежово.
 
По версии следствия, мужчина мог стать жертвой нападения медведя.
 
Всего в регионе насчитывается 6,5 тысяч медведей. Больше всего их обитает в Белохолуницком, Мурашинском, Нагорском, Омутнинском и Опаринском районах.
 
Как отмечают специалисты, факты нападения медведей на людей в Кировской области носят исключительный характер. Последний случай гибели человека от нападения медведя был зафиксирован более 10 лет назад в Нолинском районе.
 
Как правило, в это время года на человека может напасть или раненое животное, или медведица с медвежатами. Каждый факт тщательно проверяется сотрудниками министерства, и в случае дальнейших угроз для людей опасное животное отстреливается.
 
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по факту гибели грибника в Омутнинском районе. Точная причина пока не установлена. Медвежьи следы на месте происшествия обнаружены не были.
 
Но в 5 километрах от места гибели охотники нашли следы медведицы с медвежонком.
 
По словам местных жителей и егерей, агрессивного поведения со стороны медведей нынешним летом отмечено не было.
 
В случае подтверждения информации о нападении медведя общество охотников планирует обратиться в министерство охраны окружающей среды Кировской области за получением разрешения на добычу зверя.


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