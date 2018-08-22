В Кирсе нашли плантацию мака.
185 кустов мака одна из жительниц районного центра выращивала на своем приусадебном участке.
Причем росли они не на отдельном участке, а были распределены между грядками в овощами.
Мак был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими.
В отношении подозреваемой дознавателем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 УК России «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
В настоящее время проводятся следственные действия.
по информации УМВД по Кировской области
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