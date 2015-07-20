В Афанасьевском районе "Toyota Camry" врезалась в фуру.

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ДТП произошло вечером 26 августа.

На 833 километре автодороги Кострома – Шарья - Киров – Пермь столкнулись "Toyota Camry" и фура «Вольво FH».

По предварительным данным, 30-летний водитель легковой иномарки выехал на полосу встречного движения, не рассчитал скорость автомобиля и совершил столкновение с автомобилем «Вольво FH».

В аварии водитель «Тойоты» получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.