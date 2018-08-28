В Подосиновском районе из квартиры украли детскую железную дорогу.

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Инцидент произошел в поселке Борок.

Местная жительница сообщила в полицию, что в ее квартиру проникли неизвестные и похитили детскую железную дорогу.

Женщина пояснила, что живет в другом поселке. И в этой квартире бывает раз в неделю. Чем и воспользовался неизвестный злоумышленник.

Он сорвал навесной замок на входной двери и украл детскую игру. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался местный житель, 1999 года рождения. Похищенную игру у молодого человека изъяли.

За совершение кражи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

по информации УМВД по Кировской области