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Новости / Происшествия

В Подосиновском районе из квартиры украли детскую железную дорогу.

Вчера, 09:32 | Просмотров: 202 | Версия для печати
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Инцидент произошел в поселке Борок.
 
Местная жительница сообщила в полицию, что в ее квартиру проникли неизвестные и похитили детскую железную дорогу.
 
Женщина пояснила, что живет в другом поселке. И в этой квартире бывает раз в неделю. Чем и воспользовался неизвестный злоумышленник.
 
Он сорвал навесной замок на входной двери и украл детскую игру. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
 
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался местный житель, 1999 года рождения. Похищенную игру у молодого человека изъяли.
 
За совершение кражи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
по информации УМВД по Кировской области


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