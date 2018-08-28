В Кирове задержали похитителей мороженого.

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Инцидент произошел 27 августа в помещении летнего кафе на Динамовском проезде.

Около 3 часов ночи внимание сотрудников ППС привлекли трое молодых людей. Компания несла по улице 12 контейнеров и три коробки.

На вопрос полицейских о том, что молодые люди переносят под покровом ночи, они признались, что похитили мороженое. В летнее кафе они проникли, взломав рольставни.

"Добычей" молодых людей стали 30 килограммов мороженого. Владельцу был причинен ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.

Сотрудники ППС доставили молодых людей в отдел полиции №2, обслуживающий Первомайский район. Их личности были установлены, похищенное изъято. В настоящее время в отношении подозреваемого в краже, 1994 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России.

Проводятся следственные действия.

по информации УМВД по Кировской области