59-летнего кировчанина подозревают в серии поджогов жилых домов.

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В середине августа в полицию поступило несколько заявлений от граждан, проживающих в деревянном доме на улице Блюхера.

Люди жаловались, что их дом кто-то поджог. Подозреваемый вскоре был установлен.

Им оказался 59-летний кировчанин, недавно вышедший из мест лишения свободы, где он отбывал срок за аналогичное преступление.

15 августа подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и поджег поленницу в дровянике дома на улице Блюхера. В результате пожара жильцам дома был причинен ущерб почти на полмиллиона рублей.

В ходе общения со следователями мужчина признался, что в июле совершил еще несколько поджогов на территории Кирова. В настоящее время проверяется его причастность к этим преступлениям.

по информации УМВД по Кировской области