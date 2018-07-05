В Белой Холунице сотрудницу банка подозревают в мошенничестве.

Поделиться новостью:

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 года менеджер офисных продаж одного из банков Белой Холуницы присвоила денежные средства местной жительницы в общей сумме более 1 млн рублей.

Менеджер закрыла вклады женщины, составила расходные кассовые ордеры и получила деньги в кассе операционного офиса банка. Выяснилось, что этот эпизод был не единственным.

В 2016 году подозреваемая путем совершила хищение денежных средств со счета все той же пострадавшей жительницы Белой Холуницы.

Последняя обратилась в банк, что внести на свой счет 170 тысяч рублей. Но сотрудница банка деньги на лицевой счет не внесла, а потом и вовсе удалила из электронной базы все сведения о заключении с ней договора банковского вклада.

Денежные средства менеджер присвоила.

Данные факты были обнаружены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Кировской области. Подозреваемая вину в совершенных преступлениях признала.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области