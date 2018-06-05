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В Кирово-Чепецке будут судить заведующую спорткомплексом структурного подразделения "Олимп-Арены".

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

Напомним, ЧП произошло 4 июня 2018 года в спортзале Ледового Дворца «Олимп Арена» во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка». На 13-летнего мальчика упали футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом.

В результате происшествия подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и был госпитализирован.

Согласно заключению эксперта ворота не соответствовали требованиям ГОСТа: не имели устройств защиты от опрокидывания, на воротах отсутствовала маркировка, содержащая информацию в соответствии с эксплуатационной документацией. Установка ворот осуществлена с отступлением технологии. Фактически использовались ворота, не прошедшие сертификацию и не введенные в эксплуатацию.

Помимо этого, в необходимом объеме квалифицированным персоналом не проводился должный контроль за техническим состоянием ворот.

Во время тренировки 13-летний мальчик повис на воротах, которые опрокинулись и ударили рамой в голову подростка.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области