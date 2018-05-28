В Кирове задержали молодых людей, обвиняемых в вымогательстве и доведении до самоубийства.

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24 июля 2018 года в одной из квартир города Кирова было обнаружено тело 32-летнего молодого человека.

Было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

По версии следствия, в июле 2018 года трое жителей Кировской области: 32, 32 и 30 лет вымогали у 32-летнего жителя города Кирова 5 миллионов рублей.

При этом мужчину избивали и высказывали в его адрес различные угрозы.

28 августа подозреваемые были задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступлений. Суд арестовал обвиняемых на время следствия.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также мотивов совершения данных деяний. Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области