В Кирове сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля.

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28 августа около 2-х часов ночи группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования.

На улице Крупской росгвардейцы обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2104», который грубо нарушал правила дорожного движения.

При виде патрульной машины «четверка» остановилась. В салоне кроме водителя находился еще один молодой человек.

В дальнейшем было установлено, что данное транспортное средство юноши угнали от одного из домов по улице Дзержинского.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанных, 1992 и 2000 года рождения, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским для дальнейшего разбирательства.