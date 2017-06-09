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В Кирове сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля.

Вчера, 15:21 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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28 августа около 2-х часов ночи группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования.
 
На улице Крупской росгвардейцы обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2104», который грубо нарушал правила дорожного движения.
 
При виде патрульной машины «четверка» остановилась. В салоне кроме водителя находился еще один молодой человек.
 
В дальнейшем было установлено, что данное транспортное средство юноши угнали от одного из домов по улице Дзержинского.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанных, 1992 и 2000 года рождения, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским для дальнейшего разбирательства.


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