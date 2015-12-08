Жительницу Малмыжа будут судить за придуманную кражу из собственного дома.

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В отдел МВД России по Малмыжскому району обратилась неработающая жительница поселка Кулапинский, 1982 года рождения.

Девушка сообщила, что в квартиру, где она проживает с матерью-пенсионеркой, проникли неизвестные, пока она ездила в райцентр.

Пропали накопления матери в сумме около 100 тысяч рублей и некоторые вещи. Бензокосу обнаружили в кустах в 30 метрах от дома.

В ОМВД было возбуждено уголовное дело. Однако в ходе проведения следственных действий было установлено, что кражи не было.

Заявительница создала видимость проникновения в квартиру и инсценировала хищение.

Девушка созналась, что сообщение о преступлении было ложным. Так она хотела скрыть тот факт, что деньги матери потратила сама.

В отношении заявительницы возбуждено – по части 2 статьи 306 УК России «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

по информации УМВД по Кировской области