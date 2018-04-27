Кировской пожарной части присвоили имена пожарных, погибших два года назад.

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Ровно 2 года прошло со дня трагедии, унёсшей жизни сотрудников МЧС Алексея Шабалина и Алексея Широбокова.

В день памяти в 5-й пожарно-спасательной части г. Кирова состоялась церемония присвоения подразделению имени героев-огнеборцев.

Напомним, трагедия произошла 30 августа 2016 года в посёлке Малая Субботиха.

Вечером в переулке Полевом произошел пожар в частном 2-квартирном жилом доме. Прапорщик Алексей Шабалин и сержант Алексей Широбоков стали прокладывать к месту пожара рукавную линию.

В этот момент они были поражены электротоком из-за обрыва провода линии электропередач, проходившей рядом с домом. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Оба пожарных были награждены медалями "За отвагу" посмертно.