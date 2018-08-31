Полиция ищет подозреваемую в серии краж из квартир случайных знакомых.

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Отделом полиции №3 УМВД России по г. Кирову разыскивается 22-летняя Козлова Алена Владимировна, подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ.

Девушка знакомится с мужчинами в соцсетях, и несколько дней проживает у них.

Затем во время отсутствия хозяина похищает денежные средства и имущество, с места преступления скрывается.

При знакомстве представляется Нестеровой Аленой Владимировной.

В настоящее время может находиться в другом регионе страны.

Если вам известно местонахождение разыскиваемой, сообщите по телефонам: 8 (8332) 31-24-45, 8-999-361-0455 либо 02.