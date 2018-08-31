В Кирове расследуется афера на 31 млн долларов.

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По материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области и регионального УФСБ России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В 2014 году 35-летний руководитель двух фирм, зарегистрированных в Кирове, заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов США.

После бизнесмен организовал перечисление данных денежных средств на расчетные счета нерезидентов. В дальнейшем кировские фирмы были ликвидированы, а обязательства по возвращению в Россию заемных средств не исполнены.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.

по информации УМВД по Кировской области