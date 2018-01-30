Бойцы кировского СОБРа помогли задержать группу вооруженных грабителей.

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Бойцы СОБРа Управления Росгвардии по Кировской области оказали силовую поддержку оперативникам ГУ МВД России по Московской области при задержании подозреваемых в совершении серии разбоев и хищении оружия.

По информации пресс-службы МВД РФ, в июле-августе этого года в городах Коломне и Красногорске, а также в Тульской области было совершено 6 разбойных нападений на домовладения граждан.

Грабители в масках врывались в частные дома и, угрожая оружием, требовали отдать им ценные вещи, драгоценности и деньги. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила около 18 миллионов рублей.

Правоохранительные органы провели крупномасштабную спецоперацию по задержанию подозреваемых одновременно в городе Кирове и нескольких районах Московской области. Было задержано четверо мужчин в возрасте от 25 до 50 лет.

При обысках по местам их проживания были обнаружены и изъяты 10 единиц различного оружия и более 750 патронов к нему, автотранспорт, сотовые телефоны и сим-карты, используемые при совершении преступлений, а также похищенное у граждан имущество.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление и документирование других эпизодов преступной деятельности.