В Кирово-Чепецке из окна выпал 3-летний ребенок.
Инцидент произошел 1 сентября около 16 часов. От одного из домов на улице Чепецкой в больницу с травмами тела и головы доставили 3-летний мальчик.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.
По предварительной версии, мальчик играл со своим братом на подоконнике в квартире на пятом этаже. В какой-то момент ребенок потерял равновесие и выпал из окна.
После падения мальчика госпитализировали. В настоящее время ребенок находится в больнице.
По данному факту следователями проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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