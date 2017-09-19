В Кирово-Чепецке из окна выпал 3-летний ребенок.

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Инцидент произошел 1 сентября около 16 часов. От одного из домов на улице Чепецкой в больницу с травмами тела и головы доставили 3-летний мальчик.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

По предварительной версии, мальчик играл со своим братом на подоконнике в квартире на пятом этаже. В какой-то момент ребенок потерял равновесие и выпал из окна.

После падения мальчика госпитализировали. В настоящее время ребенок находится в больнице.

По данному факту следователями проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области