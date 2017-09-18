Кировские полицейские спасли двух грибников.

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2 сентября в Юрьянском районе в полицию поступил сигнал, что в лесу у села Пышак заблудился мужчина, ушедший за грибами.

Причем, сообщил о своей проблеме сам 42-летний грибник.

Для этого ему пришлось залезть на дерево, чтобы поймать сигнал вышки сотовой связи. Приехавшие на место сотрудники органов помогли мужчине выбраться из леса.

Вечером того же дня поступило сообщение, что в лесу пропала 70-летняя кировчанка, которая также ушла в лес за грибами и заблудилась.

При ее поиске полицейские применили сигнальные устройства. Стражам порядка помогали волонтёры.

В итоге пенсионерку удалось найти. Пожилой женщине помогли выбраться из леса.

по информации УМВД по Кировской области