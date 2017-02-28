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Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.
Пенсионерка 1942 года рождения испытывала проблемы со здоровьем.
 
Женщина увидела по телевизору программу про «ясновидящую». В ней всем желающим предлагалось поправить здоровье и улучшить ситуацию с финансами.
 
Для этого нужно было позвонить по телефонам, указанным в «бегущей строке».
 
Пенсионерка поверила обещаниям и позвонила по указанным номерам. Ее заверили, что помогут со "снятием порчи" и решением других проблем. Но для этого нужно было перечислить определенную сумму.
 
В результате доверчивая женщина сделала несколько переводов на общую сумму 106 тысяч рублей. Но никакого положительного результата сеансы «экстрасенса» не принесли. Родственники пенсионерки настояли, чтобы она обратилась в полицию.
 
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ранее подобным же образом куменская пенсионерка лишилась 40 тысяч рублей, пенсионерка из Кирово-Чепецка "подарила" мошенникам более 500 тысяч, а жительница Кирова - 270 тысяч рублей.
 
по информации УМВД по Кировской области
 
 
 


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