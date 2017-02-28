Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

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Пенсионерка 1942 года рождения испытывала проблемы со здоровьем.

Женщина увидела по телевизору программу про «ясновидящую». В ней всем желающим предлагалось поправить здоровье и улучшить ситуацию с финансами.

Для этого нужно было позвонить по телефонам, указанным в «бегущей строке».

Пенсионерка поверила обещаниям и позвонила по указанным номерам. Ее заверили, что помогут со "снятием порчи" и решением других проблем. Но для этого нужно было перечислить определенную сумму.

В результате доверчивая женщина сделала несколько переводов на общую сумму 106 тысяч рублей. Но никакого положительного результата сеансы «экстрасенса» не принесли. Родственники пенсионерки настояли, чтобы она обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ранее подобным же образом куменская пенсионерка лишилась 40 тысяч рублей, пенсионерка из Кирово-Чепецка "подарила" мошенникам более 500 тысяч, а жительница Кирова - 270 тысяч рублей.

по информации УМВД по Кировской области