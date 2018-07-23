ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

05 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.4628
EURO: 79.1362
Погода в городе Кирове:
ночью:  +9...+11°C
утром:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 95 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.
 В 2014 году экс-приставу было поручено исполнительное производство в отношении должника, с которого необходимо было взыскать более 5 тысяч рублей.
 
Но сотрудник УФССП, не установив имущественное положение должника, составил акт о совершении исполнительных действий и внес в него заведомо ложные сведения об отсутствии у должника имущества и официального трудоустройства.
 
Совершил данные действия он с целью уменьшения объема работы.
 
Аналогичным образом он совершил еще одно подобное преступление. В 2016 году было возбуждено исполнительное производство в отношении другого кировчанина-должника о взыскании с последнего более 6 тысяч рублей.
 
Уголовные дела были возбуждены по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ и УФССП России по Кировской области. В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области
 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельниче задержали мошенника из Ставропольского края.

16:34 05.09.2018


В Котельниче задержали мошенника из Ставропольского края.

Коллекция кировского ботанического сада пополнилась водными растениями.

16:05 05.09.2018


Коллекция кировского ботанического сада пополнилась водными растениями.

Жительницу Нолинска приговорили к 1 году исправительных работ за истязание дочери.

10:50 05.09.2018


Жительницу Нолинска приговорили к 1 году исправительных работ за истязание дочери.

В Слободском районе будут судить председателя колхоза.

10:43 05.09.2018


В Слободском районе будут судить председателя колхоза.

Житель Кильмезского района "выиграл приз" и отдал мошенникам 10 тысяч рублей.

10:31 05.09.2018


Житель Кильмезского района "выиграл приз" и отдал мошенникам 10 тысяч рублей.

В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

10:23 05.09.2018


В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

10:15 05.09.2018


Жительница Малмыжа попыталась "снять порчу" и лишилась 106 тысяч рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров

17:56 05.09.2018


Киров в ожидании Международного фестиваля кукольных театров

О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

17:56 05.09.2018


О задолженности в коммунальных платежках, которой фактически нет

Окружное Первенство по летнему биатлону в «Перекопе»

15:20 05.09.2018


Окружное Первенство по летнему биатлону в «Перекопе»

Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги

15:19 05.09.2018


Жители Вахрушей жалуются на плохие дороги

О центре травматологии, ортопедии и хирургии

12:15 05.09.2018


О центре травматологии, ортопедии и хирургии

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове будут судить бывшего судебного пристава за служебный подлог.

23.07.2018


В Кирове будут судить бывшего судебного пристава за служебный подлог.

Судебный пристав-исполнитель превысил полномочия

22.08.2017


Судебный пристав-исполнитель превысил полномочия

Брат за брата - не ответчик.

08.04.2016


Брат за брата - не ответчик.

В Кирове бывшего судебного пристава оштрафовали на 70 тысяч рублей за служебный подлог.

30.11.2017


В Кирове бывшего судебного пристава оштрафовали на 70 тысяч рублей за служебный подлог.

Судебный пристав подозревается в служебном подлоге

09.02.2017


Судебный пристав подозревается в служебном подлоге

Хитрого пекаря из Яранска ждет уголовное наказание

20.07.2016


Хитрого пекаря из Яранска ждет уголовное наказание

Популярные новости

В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

28.08.2018


В ДТП в Арбажском районе погиб 8-летний мальчик, 5 человек травмированы.

В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

24.08.2018


Обстоятельства гибели грибника в Омутнинском районе проверят в региональном Министерстве охраны окружающей среды.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх