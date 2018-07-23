В Кирове бывшего судебного пристава подозревают в служебном подлоге.

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В 2014 году экс-приставу было поручено исполнительное производство в отношении должника, с которого необходимо было взыскать более 5 тысяч рублей.

Но сотрудник УФССП, не установив имущественное положение должника, составил акт о совершении исполнительных действий и внес в него заведомо ложные сведения об отсутствии у должника имущества и официального трудоустройства.

Совершил данные действия он с целью уменьшения объема работы.

Аналогичным образом он совершил еще одно подобное преступление. В 2016 году было возбуждено исполнительное производство в отношении другого кировчанина-должника о взыскании с последнего более 6 тысяч рублей.

Уголовные дела были возбуждены по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ и УФССП России по Кировской области. В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области