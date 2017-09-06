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В Слободском районе будут судить председателя колхоза.

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 241 | Версия для печати
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В Слободском районе будут судить председателя колхоза.
По версии следствия, в 2017 году на работу в колхоз «Совьинский» был принят новый механизатор цеха.
 
Председатель колхоза не провел с новым работником первичный инструктаж по охране труда и допустил к самостоятельной работе.
 
В одну из смен тракторист выехал на зерновой склад, где забрал прицеп с установленным на него кормозагрузчиком, загруженным комбикормом. Прибыв к ферме, работник приступил к выгрузке комбикорма. После ее завершения тракторист заметил, что часть комбикорма осталась на стенках бункера.
 
Мужчина взял лопату и залез внутрь, чтобы его очистить. При этом шнек кормозагрузчика продолжал вращаться. При попытке вылезти из бункера мужчина поскользнулся, и его нога попала на вращающийся шнек.
 
В результате тракторист лишился голени.
 
По версии следствия, непосредственными причинами несчастного случая явились недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Свою вину руководитель колхоза признал полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области
 


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