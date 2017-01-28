Жительницу Нолинска приговорили к 1 году исправительных работ за истязание дочери.
На протяжении 2017-2018 годов 34-летняя осужденная, будучи недовольной поведением 15-летней дочери, систематически ее избивала.
После последнего случая пострадавшая обратилась в больницу для оказания мед. Врачи сообщили о пациентке в правоохранительные органы.
Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью, пояснив, что избивала дочь в воспитательных целях. Девочка простила свою мать и не настаивала на строгом наказании.
Суд приговорил любительницу "жестких мер воспитания" к 1 году исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденной пяти процентов в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
по информации СУ СКР по Кировской области
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