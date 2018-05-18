В Котельниче задержали мошенника из Ставропольского края.

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Жертвой мошенника стал 65-летний житель Котельнича.

Пенсионер рассказал, что к нему обратился незнакомец, который рассказал грустную историю.

Мужчина купил автомобиль, но не рассчитал со средствами. Денег на бензин не хватает, поэтому решил продать инструмент, купленный для себя. Мужчина показал кассовый чек в качестве свидетельства, что он приобрел сварочный аппарат, бензопилу и набор инструментов за 75 тысяч рублей.

Незнакомец предложил пенсионеру купить у него все имущество по более низкой цене - всего за 50 тысяч. Котельничанин согласился и обратился в магазин, где показал свое приобретение.

Продавцы разъяснили ему, что он купил очень некачественный товар, который стоит намного дешевле. На подозреваемого и его автомобиль была составлена ориентировка. На подъезде к Кирову машину задержали.

Мошенник оказался жителем Ставропольского края. Деньги пенсионера у него изъяли. В отношении подозреваемого в мошенничестве возбуждено уголовное дело.

по информации УМВД по Кировской области