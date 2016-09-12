В новой школе в Урванцево прошли первые учения с полной эвакуацией
- Школа номер 26. Энтузиастов, 25. Возгорание на первом этаже.
В здании появляется дым и неприятный запах. Но огня нет. Это всего лишь дым-машина. Учения начались. Здесь должны правильно показать себя педагоги. Учителя выводят школьников на улицу за несколько минут.
Пожарные также не заставили себя долго ждать. Несколько расчетов прибывают в течении трех минут. После того, как директор доложила о ситуации огнеборцам, необходимо срочно зайти внутрь школы.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По сценарию учений, не все дети смогли покинуть школу самостоятельно. Здесь в гардеробе, недалеко от места возгорания осталось два ребенка, им необходима помощь пожарных».
Дети спасены, пришло время подводить итоги. Действия школьного персонала спасатели оценили, как удовлетворительное. Недочетов не выявлено. Отметим, эвакуация прошла быстро, в том числе и благодаря планировке здания.
ОЛЬГА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №26:
«План эвакуации по школе они располагаются во всех доступных местах. Дети и педагоги ознакомлены с этими планами эвакуации, они знают, как действовать в чрезвычайной ситуации».
СЕРГЕЙ ЕРМОЛИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Имеются и современная система противопожарной защиты, система дымоудаления. Количество выходов соответствует нормам, ширина их соответствует нормам. Следовательно из таких зданий проще проводить эвакуации и обеспечивать безопасность».
Отметим, подобные учения должны пройти во всех учебных учреждениях города, в том числе в техникумах и вузах.
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