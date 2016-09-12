В новой школе в Урванцево прошли первые учения с полной эвакуацией

Поделиться новостью:

Пожар в новой школе. В микрорайоне Урванцево прошли первые учения с полной эвакуацией. За действиями спасателей и школьников наблюдала наша съемочная группа.В здании появляется дым и неприятный запах. Но огня нет. Это всего лишь дым-машина. Учения начались. Здесь должны правильно показать себя педагоги. Учителя выводят школьников на улицу за несколько минут.Пожарные также не заставили себя долго ждать. Несколько расчетов прибывают в течении трех минут. После того, как директор доложила о ситуации огнеборцам, необходимо срочно зайти внутрь школы.Дети спасены, пришло время подводить итоги. Действия школьного персонала спасатели оценили, как удовлетворительное. Недочетов не выявлено. Отметим, эвакуация прошла быстро, в том числе и благодаря планировке здания.Отметим, подобные учения должны пройти во всех учебных учреждениях города, в том числе в техникумах и вузах.