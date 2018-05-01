В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

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Авария произошла 7.09.2018 коло 15 часов.

В Кирово-Чепецком районе на 19 километре автодороги Южный обход г. Кирова столкнулись автомобили «ВАЗ–2115» и «Ниссан».

По предварительным данным, водитель «Ниссана» двигался в сторону г. Кирова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло лобовое столкновение с «ВАЗ–2115».

Также пострадал пешеход, который оказался в этот момент рядом с местом аварии.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» и женщина-пассажир ВАЗ-2115 погибли. Водитель "пятнадцатой" и мужчина-пешеход получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

по информации УМВД по Кировской области

фото vk.com/ky43_ubezhishe