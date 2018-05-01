В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.
Авария произошла 7.09.2018 коло 15 часов.
В Кирово-Чепецком районе на 19 километре автодороги Южный обход г. Кирова столкнулись автомобили «ВАЗ–2115» и «Ниссан».
По предварительным данным, водитель «Ниссана» двигался в сторону г. Кирова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло лобовое столкновение с «ВАЗ–2115».
Также пострадал пешеход, который оказался в этот момент рядом с местом аварии.
В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» и женщина-пассажир ВАЗ-2115 погибли. Водитель "пятнадцатой" и мужчина-пешеход получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
по информации УМВД по Кировской области
фото vk.com/ky43_ubezhishe
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.