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В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Сегодня, 11:15 | Просмотров: 46 | Версия для печати
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Авария произошла 7.09.2018 коло 15 часов.
 
В Кирово-Чепецком районе на 19 километре автодороги Южный обход г. Кирова столкнулись автомобили «ВАЗ–2115» и «Ниссан».
 
По предварительным данным, водитель «Ниссана» двигался в сторону г. Кирова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло лобовое столкновение с «ВАЗ–2115».
 
Также пострадал пешеход, который оказался в этот момент рядом с местом аварии.
 
В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.
 
В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» и женщина-пассажир ВАЗ-2115 погибли. Водитель "пятнадцатой" и мужчина-пешеход получили травмы.
 
 
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
 
по информации УМВД по Кировской области
 
фото vk.com/ky43_ubezhishe


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