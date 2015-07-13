В Пижанском районе в сгоревшем доме обнаружили тела 4 человек.

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ЧП произошло в д. Большое Безруково Пижанского района. Вечером загорелся один из частных жилых домов.

В результате происшествия погибли четыре человека: 64-летняя хозяйка дома, ее два сына 38-ми и 35-ти лет и 40-летний племянник.

Известно, что накануне пожара жильцы дома распивали спиртные напитки. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Еще один пожар произошел в выходные в с. Монастырское Юрьянского района.

На этот раз сгорела крыша бани, обгорели стены изнутри по всей площади. Хозяйка получила ожоги ноги (10% тела). Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Предположительно причиной возгорания стало неправильное устройство печи в бане.

По этой же причине 8 сентября полностью сгорела баня д. Стрижи в Кирово-Чепецкого района.

по информации СУ СКР по Кировской области, ГУ МЧС по Кировской области