На улице Щорса нетрезвый водитель врезался в автобус.

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ДТП произошло утром 10 сентября 2018 года.

Водитель автобуса маршрута №101 подъехал к остановке общественного транспорта "Завод Сельмаш".

В это время в автобус сзади врезался водитель ВАЗа десятой модели.

В результате удара автомобиль получил серьезные повреждения. Водителя отправили в травматологию.

По словам очевидцев, у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения.

По предварительной информации, пассажиры автобуса в результате столкновения не пострадали. Движение на этом участке дороги было парализовано. Многие опоздали на работу и учебу.

фото vk.com/kirovdps