На улице Щорса нетрезвый водитель врезался в автобус.
ДТП произошло утром 10 сентября 2018 года.
Водитель автобуса маршрута №101 подъехал к остановке общественного транспорта "Завод Сельмаш".
В это время в автобус сзади врезался водитель ВАЗа десятой модели.
В результате удара автомобиль получил серьезные повреждения. Водителя отправили в травматологию.
По словам очевидцев, у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения.
По предварительной информации, пассажиры автобуса в результате столкновения не пострадали. Движение на этом участке дороги было парализовано. Многие опоздали на работу и учебу.
фото vk.com/kirovdps
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