В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

Поделиться новостью:

В результате совместной операции УКОН УМВД и УФСБ России по Кировской области были задержаны пятеро молодых людей, которые продавали синтетические наркотики через тайники-закладки на территории Кировской области, Республики Коми, Крыма и Приморского края.

В автомобилях задержанных, а также в их квартирах и в тайнике в лесу было обнаружено более 4 кг синтетических наркотиков, а также 7,5 кг реагента.

Из него наркосбытчики планировали изготовить большую партию курительных смесей. Были изъяты около 50 тысяч фасовочных пакетиков.

В ходе расследования была установлена причастность задержанных к совершению более 120 эпизодов сбыта наркотиков на территории Кировской области. По версии следствия, организатором группы выступил 32-летний экс-сотрудник УФСКН России по Кировской области.

Роли участников группы были четко распределены. В наркобанде даже был менеджер по кадрам, который через интернет подбирал исполнителей.

В настоящее время, кроме возбужденного ранее уголовного дела по статье 228.1 УК России «Незаконный сбыт наркотических средств», в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1, ч.2 ст.210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Расследование продолжается.

по информации УМВД по Кировской области