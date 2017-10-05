В Чистых прудах девушка на "пятерке" врезалась в опору ЛЭП.

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ДТП произошло около полуночи 08.09.2018 года.

На улице Лесной, напротив дома № 1, п. Чистые Пруды г. Кирова, по предварительным данным, 20-летняя девушка-водитель автомобиля «ВАЗ-2105» при повороте не справилась с управлением и совершила наезд на опору ЛЭП.

В результате происшествия 46-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2105» получила травмы.

В тот же день похожее ДТП произошло на улице Ленина напротив дома № 179.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «УАЗ» выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на дерево. В результате ДТП два пассажира-подростка - девочки 10 и 15 лет - получили травмы.

Еще одна автоледи не смогла совладать с управлением иномарки на проспекте Строителей, напротив дома № 7. 26-летняя водитель автомобиля «Хендай врезалась в стоявший на обочине автомобиль «Лада Приора», затем в дерево и столб.

В результате происшествия водитель автомобиля «Хендай» получила травмы.