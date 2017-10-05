В Арбажском районе пенсионер на иномарке сбил лося.

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Авария случилась вечером 07.09.2018 года.

На 252 км федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги лося.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка иномарки получила травмы.