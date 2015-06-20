В Орловском района "Тойота" врезалась в столб: водитель погиб.

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Авария произошла днем 09.09.2018 года.

На 387 км федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Тойота» завершал движение по полосе разгона и выехал на обочину.

Далее водитель не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, совершил съезд в кювет и наезд на опору ЛЭП.

В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота» погиб.