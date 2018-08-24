Жительница Кирова при оформлении кредита "подарила" мошенникам 28 тысяч рублей.

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Кировчанка 1981 года рождения нашла в интернете предложение получить займ и попыталась оформить заявку на кредит.

С ней связались неустановленные сотрудники "кредитного учреждения" и сообщили, что «кредит одобрен».

Но за «банковские услуги» нужно заплатить страховку и т.д.

В результате доверчивая женщина перевела на указанный счет 28 тысяч рублей. Но в итоге кредит так и не получила.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности мошенников.

по информации УМВД по Кировской области