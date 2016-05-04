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МЧС отправилось в рейд по садоводам, которые на своих участках активно сжигают мусор

Сегодня, 17:59 | Просмотров: 91 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Осень - горячая пора у садоводов. В это время на участках повсеместно сжигается ботва. О соблюдении правил пожарной безопасности кировчанам напоминают сотрудники МЧС.
 
 
Опыт показывает, что наибольшее количество пожаров в садоводческих товариществах происходит в выходные и праздничные дни. Люди, предпочитающее отдых на свежем воздухе, устремляется на дачи, но иногда при этом пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности: разводят костры, жгут ботву и мусор. Делать это нельзя. Нарушителям грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

МЧС отправилось в рейд по садоводам, которые на своих участках активно сжигают мусорАНДРЕЙ БОНКА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в Кирове произошло 22 пожара в садоводческих товариществах. Причина - неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора».
 
Нарушители должны погасить огонь и разравнять очаг с землей, чтобы огонь ни в коем случае не разгорелся вновь. Участники рейдов нередко становятся свидетелями вопиющей безответственности - костры пылают в 1-2-х метрах от построек, рядом с сухой травой и лесом.

АНДРЕЙ БОНКА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От костра до ближайшей постройки должно быть не меньше 50 метров. Допускается сокращение этой дистанции в два раза, если мусор сжигается в бочке».
 
Главное управление МЧС России по Кировской области рекомендует владельцам садовых и приусадебных участков неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при уборке мусора и сухой травы. Не затушенная сигарета или костёр могут стать причиной большого пожара, распространяющегося на большие расстояния и уничтожающего всё на своём пути.


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