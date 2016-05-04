МЧС отправилось в рейд по садоводам, которые на своих участках активно сжигают мусор
АНДРЕЙ БОНКА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в Кирове произошло 22 пожара в садоводческих товариществах. Причина - неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора».
Нарушители должны погасить огонь и разравнять очаг с землей, чтобы огонь ни в коем случае не разгорелся вновь. Участники рейдов нередко становятся свидетелями вопиющей безответственности - костры пылают в 1-2-х метрах от построек, рядом с сухой травой и лесом.
АНДРЕЙ БОНКА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От костра до ближайшей постройки должно быть не меньше 50 метров. Допускается сокращение этой дистанции в два раза, если мусор сжигается в бочке».
Главное управление МЧС России по Кировской области рекомендует владельцам садовых и приусадебных участков неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при уборке мусора и сухой травы. Не затушенная сигарета или костёр могут стать причиной большого пожара, распространяющегося на большие расстояния и уничтожающего всё на своём пути.
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