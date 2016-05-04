МЧС отправилось в рейд по садоводам, которые на своих участках активно сжигают мусор

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Осень - горячая пора у садоводов. В это время на участках повсеместно сжигается ботва. О соблюдении правил пожарной безопасности кировчанам напоминают сотрудники МЧС.Опыт показывает, что наибольшее количество пожаров в садоводческих товариществах происходит в выходные и праздничные дни. Люди, предпочитающее отдых на свежем воздухе, устремляется на дачи, но иногда при этом пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности: разводят костры, жгут ботву и мусор. Делать это нельзя. Нарушителям грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.Нарушители должны погасить огонь и разравнять очаг с землей, чтобы огонь ни в коем случае не разгорелся вновь. Участники рейдов нередко становятся свидетелями вопиющей безответственности - костры пылают в 1-2-х метрах от построек, рядом с сухой травой и лесом.Главное управление МЧС России по Кировской области рекомендует владельцам садовых и приусадебных участков неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при уборке мусора и сухой травы. Не затушенная сигарета или костёр могут стать причиной большого пожара, распространяющегося на большие расстояния и уничтожающего всё на своём пути.