В Опаринском районе впервые после зимы вновь замечены волки

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Из Опаринского района поступил первый после минувшей зимы тревожный сигнал о том, что в населенных пунктах видели волков. В ближайшие дни в район отправится инспектор министерства охраны окружающей среды, чтобы проверить информацию. Как охотники готовятся вновь встретить незваных хищников, узнала Ольга Чанцева.В январе этого года Николай и две его собаки потеряли самого опытного товарища по охоте. Пес сам стал добычей волков, которые в поисках пищи подошли к самому дому.Минувшей зимой такие происшествия в Опарино сначала шокировали весь поселок, потом стали звучать все чаще и чаще по всему району. Холодное и сырое лето оставило хищников без корма, так как основная часть молодняка многих видов животных погибла. Легкой добычей для голодных волков стали собаки.После дерзких нападений волков в Опаринском районе несколько раз устраивали облаву. Помогали, в том числе, и те, кто традиционно охотится на копытник или пернатую дичь. Тех же, кто охотится на волка, в районе единицы. Добыть хищника с острым чутьем, умом и большой физической силой - тяжелый труд.За год в Опаринском районе охотники добыли 10 волков. С прошлой осени за каждого хищника охотнику полагается стимулирующая выплата из районного бюджета по одной тысяче рублей. В других районах пока даже такой выплаты не предусмотрено. На региональном уровне в качестве бонуса за добытых волков охотникам предлагают на льготных условиях получить разрешение на добычу лося, кабана и медведя.В проблемных районах также разрешена охота на волков круглый год, в том числе с применением автотранспортных средств и капканов, использование которых при спортивно-любительской охоте запрещено.По словам охотников - предстоящая зима, скорее всего, после теплого лета, для северных районов будет спокойнее предыдущей. Общая численность волков в области остается стабильной - около 500 особей. И все же, как пояснили в региональном ведомстве - лесные северные и малонаселенные места привлекательны для хищника, поэтому хоть и редко, но они будут наведываться в населенные пункты.