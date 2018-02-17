В Опаринском районе впервые после зимы вновь замечены волки
- Туман, иди сюда.
В январе этого года Николай и две его собаки потеряли самого опытного товарища по охоте. Пес сам стал добычей волков, которые в поисках пищи подошли к самому дому.
НИКОЛАЙ ДИГТЯРЬ, ОХОТНИК:
«Они гуляли ночью, 40 градусов было, я их не стал закрывать, чтобы не замерзли и вот пришли волки, собаки заорали. Две забились, спрятались, а от третьего хвост только нашел, всего разорвали».
Минувшей зимой такие происшествия в Опарино сначала шокировали весь поселок, потом стали звучать все чаще и чаще по всему району. Холодное и сырое лето оставило хищников без корма, так как основная часть молодняка многих видов животных погибла. Легкой добычей для голодных волков стали собаки.
После дерзких нападений волков в Опаринском районе несколько раз устраивали облаву. Помогали, в том числе, и те, кто традиционно охотится на копытник или пернатую дичь. Тех же, кто охотится на волка, в районе единицы. Добыть хищника с острым чутьем, умом и большой физической силой - тяжелый труд.
АЛЕКСАНДР ПОДВОЛОЦКИЙ, ОХОТНИК:
«Эти флажки 70 см от земли надо вешать, на катушке по 2 км, 4 катушки. Все это надо смотать и размотать, потом высушить, работы хватает».
За год в Опаринском районе охотники добыли 10 волков. С прошлой осени за каждого хищника охотнику полагается стимулирующая выплата из районного бюджета по одной тысяче рублей. В других районах пока даже такой выплаты не предусмотрено. На региональном уровне в качестве бонуса за добытых волков охотникам предлагают на льготных условиях получить разрешение на добычу лося, кабана и медведя.
В проблемных районах также разрешена охота на волков круглый год, в том числе с применением автотранспортных средств и капканов, использование которых при спортивно-любительской охоте запрещено.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в области проделана большая работа и на сегодняшний день добыто 214 волков, в прошлом было 150. И еще охота на них продолжается».
По словам охотников - предстоящая зима, скорее всего, после теплого лета, для северных районов будет спокойнее предыдущей. Общая численность волков в области остается стабильной - около 500 особей. И все же, как пояснили в региональном ведомстве - лесные северные и малонаселенные места привлекательны для хищника, поэтому хоть и редко, но они будут наведываться в населенные пункты.
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