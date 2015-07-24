В Кирове ищут похитителей бутылки виски.

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Отделом полиции №1 УМВД России по г. Кирову устанавливаются личности мужчины и женщины, подозреваемых в совершении кражи.

10 сентября около 20 часов неустановленные мужчина и женщина похитили бутылку виски стоимостью 1200 рублей из магазина на улице Лепсе.

Алкоголь один из злоумышлеников спрятал под одежду. После криминальный дуэт покинули магазин, не расплатившись за товар.

Их приметы: на вид 25-30, рост 170-180 см., среднего телосложения.

Если вам известны личности данных мужчины и женщины, позвоните в полицию по телефонам 02 или 8-961-566-58-88.

по информации УМВД по Кировской области