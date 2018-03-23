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Новости / Происшествия

Жителя Кирова приговорили к 14 годам колонии за нападение на двух пенсионерок.

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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Нападение 45-летний кировчанин спланировал заранее.
 
Накануне мужчина приготовил орудие - ножку от табурета, медицинскую маску и липкую ленту (скотч). Утром он направился в соседний дом, где проживали две пенсионерки.
 
Дверь ему открыла 91-летняя бабушка. Мужчина напал на пенсионерку, повалил ее на пол и стал требовать передать все деньги. На крики прибежала 68-летняя соседка пенсионерки по квартире.
 
Женщина попыталась оттащить грабителя от бабушки,  но обвиняемый напал и на нее, избив ножкой от табуретки, после чего заклеил женщине скотчем рот.
 
После избиения 91-летняя пенсионерка передала мужчине денежные средства в сумме 2 тысячи рублей. Забрав деньги, обвиняемый с места происшествия скрылся. Ппострадавшие вызвали медиков и сотрудников полиции.
 
91-летняя бабушка - ветеран Великой Отечественной войны - с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где спустя десять дней скончалась. Грабителя задержали.
 
В ходе следствия вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Суд приговорил е назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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