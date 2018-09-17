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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

Сегодня, 08:34 | Просмотров: 101 | Версия для печати
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ЧП произошло поздним вечером 16.09.2018 года.
 
В с. Бурмакино на улице Вахарева началось возгорание в здании цеха деревообработки.
 
Для тушения пожара привлекались 16 человек и 5 единиц техники. Но спасти цех не удалось.
 
Здание сгорело практически полностью. Размер ущерба и причины пожара выясняются.
 
В Малмыжском районе в тот же вечер в с. Калинино в поле сгорели рулоны сена укоса 2018 года.
Для тушения пожара привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
 
Причины возгорания устанавливаются.


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