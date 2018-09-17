Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

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В конце августа в УМВД России по г. Кирову обратился 29-летний кировчанин, который сообщил, что его обманул неизвестный.

На телефон молодому человеку позвонил «представитель оператора связи» и сообщил «отличную новость», о том, что кировчанин «выиграл сертификат на 55 тысяч рублей. Но получить его можно в только г. Ярославле. Однако компания «готова пойти на встречу и перечислить сумму на банковскую карту».

Под этим предлогом мошенник выведал у кировчанина данные банковской карты и списал с нее 24 тысяч рублей. По данному факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области установили, что злоумышленник находится в г. Анапе Краснодарского края. Выехав в командировку, оперативники установили его местонахождение и задержали.

Неработающий житель г. Санкт-Петербурга, 1987 года рождения, признался в совершении мошенничества. Кроме того была установлена его причастность к хищениям денежных средств аналогичным способом еще у 7 жителей Кировской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, проверка его на причастность к совершению иных дистанционных хищений продолжается.

по информации УМВД по Кировской области