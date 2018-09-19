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Новости / Происшествия

Кировчанка при покупке авиабилетов "с рук" 23 тысяч рублей.

Сегодня, 10:59 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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36-летняя кировчанка собралась в отпуск и решила съэкономить на билетах.
 
Она нашла в соцсетях группу, в которой предлагали дешевые авиабилеты. В одном из объявлений мужчина продавал билеты на 15% дешевле, чем у авиаперевозчика.
 
Женщина списалась с ним и отправила продавцу 23 тысячи за 2 билета. Но в итоге осталась и без денег, и без билетов.
 
Объявление оказалось мошенническим.
 
В настоящее время по данному факту хищения денежных средств путем обмана возбуждено уголовное дело. Полицейскими ведутся мероприятия, направленные на поиск мошенника.
 
по информации УМВД по Кировской области


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