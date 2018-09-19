В Кирово-Чепецке арестовали вора-"гастролера".

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Нигде не работающий житель Пермского края, 1959 года рождения, отправился пешком из Перми в Нижний Новгород.

По пути мужчина добывал средства к существованию с помощью краж. В Верхошижемье "путешественник" залез в дом к местной жительнице и похитил продукты питания и вещи на общую сумму более 3 тысяч рублей.

Когда подозреваемого задержали, при нем нашли сотовый телефон, который ранее был похищен в одном из садоводческих обществ у города Кирово-Чепецка.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий» установили причастность "гастролера" к 5 хищениям из садовых домиков. На период расследования ранее возбужденных уголовных дел подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор.

В настоящее время подозреваемый поверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов нашего региона.

по информации УМВД по Кировской области