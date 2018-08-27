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Новости / Происшествия

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

Сегодня, 13:12 | Просмотров: 294 | Версия для печати
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Следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей на пожаре в поселке Речном Опаринского района.
 
ЧП произошло утром 20 сентября. Возгорание началось в одном из домов на улице Школьной.
 
В результате обгорела стена дома изнутри и сгорела часть имущество. В доме пожарные нашли тела двух детей: 6-летнего мальчика и 3-летней девочки. В момент возгорания дети находились дома одни.
 
По данному факту проводится доследственная проверка, будут назначены экспертизы с целью установления причин смерти детей и причин пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
Проведение проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления Айрата Ахметшина.
 
Добавим, что в мае 2015 года в п. Речном произошел пожар на улице Комсомольской, уничтоживший дом пропавших без вести малолетних братьев Кулаковых. От огня пострадали мать мальчиков и ее пятимесячная дочь.
 
Напомним, мальчики ушли из дома погулять и не вернулись осенью 2013 года. Их бесследное исчезновение российские эксперты включили в число самых загадочных случаев пропажи детей.


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