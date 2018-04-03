Кировчане продолжают верить дистанционным мошенникам и теряют деньги.
Очередной жертвой мошенников стала кировчанка 1971 года рождения.
Через популярный сайт женщина решила продать платье. Покупательница нашлась быстро и попросила назвать реквизиты банковской карты, чтобы перечислить деньги.
Доверчивая кировчанка передала незнакомке все данные и пароли. В результате с банковской карты были списаны 118 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Другая кировчанка заказала по интернету маникюрный набор. Она также связалась с продавцом, договорилась о сделке и перевела деньги.
Но получив посылку, отправленную из Москвы, обнаружила, что прислали ей совсем не тот маникюрный аппарат, который она заказывала.
Товар был другой фирмы и плохого качества.
В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
по информации УМВД по Кировской области
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