Кировчане продолжают верить дистанционным мошенникам и теряют деньги.

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Очередной жертвой мошенников стала кировчанка 1971 года рождения.

Через популярный сайт женщина решила продать платье. Покупательница нашлась быстро и попросила назвать реквизиты банковской карты, чтобы перечислить деньги.

Доверчивая кировчанка передала незнакомке все данные и пароли. В результате с банковской карты были списаны 118 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Другая кировчанка заказала по интернету маникюрный набор. Она также связалась с продавцом, договорилась о сделке и перевела деньги.

Но получив посылку, отправленную из Москвы, обнаружила, что прислали ей совсем не тот маникюрный аппарат, который она заказывала.

Товар был другой фирмы и плохого качества.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

по информации УМВД по Кировской области